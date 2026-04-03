Kecelakaan Maut di Koja Jakut, Pengemudi Ojol Tewas Terlindas Truk

jpnn.com, JAKARTA - Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Utara mendalami penyebab kecelakaan maut yang menewaskan pengemudi ojek daring berinisial M di Jalan Raya Sulawesi, Koja, Jumat (3/4) pagi.

“Kami masih lakukan penyelidikan terkait kasus kecelakaan antara sepeda motor dengan mobil dump truk,” kata Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Utara AKP Edy Wibowo di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan kecelakaan itu terjadi pada Jumat pagi sekitar pukul 06.20 WIB, dan melibatkan satu unit dump truk bernomor polisi B 9253 TIS dengan sepeda motor bernomor polisi B 3236 UGT.

Sepeda motor tersebut dikendarai pria berinsial M, yang membawa penumpang berinisial AR. Sementara mobil dump truk itu dikemudikan oleh pria berinisial DS.

Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, kata Edy, kecelakaan itu berawal saat korban M yang membonceng pria berinisial AR melaju dari arah utara ke selatan.

Saat berada di dekat Pos IX Pelabuhan Tanjung Priok, pengemudi motor itu mengubah arah kendaraan ke lajur kanan dan langsung ditabrak kendaraan Dump Truck B-9253-TIS yang melaju searah di belakang motor tersebut.

Edy menyebutkan akibat kecelakaan tersebut, pengemudi motor meninggal dunia di lokasi kejadian dan penumpang sepeda motor mengalami luka-luka.

“Penumpang ini langsung dibawa ke RSUD Koja untuk mendapatkan perawatan, dan untuk korban meninggal dunia langsung dibawa ke rumah sakit,” ujar Edy.