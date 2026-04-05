Kecelakaan Maut di Pademangan, Pemotor Tewas Terlindas Truk Kontainer

jpnn.com, JAKARTA - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Martadinata, Pademangan, Jakarta Utara.

Seorang pengendara sepeda motor bernama Atilla (26) tewas seusai jatuh dan tertabrak truk kontainer.

Korban meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit usai terluka parah akibat kecelakaan yang terjadi pada Sabtu (4/4) itu.

"Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara mengalami luka meninggal dunia di perjalanan ke rumah sakit," kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani saat dikonfirmasi, Minggu.

Ojo menjelaskan kecelakaan bermula saat sepeda motor yang dikendarai korban melaju di Jalan Martadinata dari arah timur ke barat.

"Setibanya di dekat Pasar Kepiting, sepeda motor korban terpeleset jatuh," kata Ojo.

Setelahnya, korban terlindas roda belakang kiri kendaraan trailer bernomor polisi B-9429-UIW yang dikemudikan pria bernama Kadir tersebut.

Truk tersebut melaju searah di samping kanan motor korban.