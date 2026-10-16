Kecelakaan Maut di Tol Arah Tanjung Priok, Sopir Truk Tewas

jpnn.com - JAKARTA - Kecelakaan maut terjadi di tol arah Tanjung Priok KM 60.800 A, tepatnya seletah on ramp Cibitung, Kamis (15/10) sore. Seorang pengendara truk berinisial DS tewas di lokasi kejadian dalam peristiwa tabrakan tersebut.

Kasat PJR Polda Metro Jaya AKBP Rieki Indra Brata mengatakan pengemudi diduga kuat mengalami microsleep atau tertidur sesaat akibat mengantuk.

"Pengendara truk tangki B 9211 KFU meninggal dunia di TKP. (Diduga) Karena pengemudi mengalami microsleep dan mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk pada saat mengemudi," tutur Rieki di Jakarta, Jumat (16/10).

Dia menjelaskan berdasarkan keterangan para saksi yang berkendara di belakang truk tersebut, truk korban awalnya melaju dari arah Cakung menuju Tanjung Priok.

"Setiba di TKP KM 60.800 A, setelah on ramp Cibitung, korban mengalami microsleep sehingga menabrak kendaraan truk trailer yang berada di depannya (nomor polisi L 8750 UG)," kata Rieki.

Tabrakan tersebut membuat korban DL tewas seketika di lokasi kejadian. "Meninggal dunia di TKP (tempat kejadian perkara), dibawa ke RSCM," imbuh Rieki. (antara/jpnn)