Kecelakaan Maut di Tol Cipularang Pagi Tadi, Innalillahi

jpnn.com, BANDUNG - Kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas Tol Cipularang KM 90.600 A, pada Senin (19/1/2026) pagi.

Insiden tersebut melibatkan sebuah truk boks dan menyebabkan satu orang meninggal dunia.

Kepala Induk PJR Tol Cipularang Kompol Joko Prihantono mengatakan kecelakaan terjadi sekitar pukul 05.45 WIB.

Insiden berawal saat truk Hino No Pol B 9947 JZN yang dikemudikan oleh Muhamad Pudin (35 tahun), bersama kernetnya Muhamad Riko, melaju dari arah Jakarta menuju Bandung.

Namun, saat tiba di tempat kejadian perkara (TKP) truk tersebut kembali menabrak kendaraan di depannya, yang lantas meninggalkan tempat kejadian. Kejadian ini diduga akibat sang sopir kurang konsentrasi.

“Kendaraan datang dari arah Jakarta menuju Bandung, setiba di TKP menurut keterangan pengemudi diduga kurang antisipasi jaga jarak aman sehingga lanjut menabrak yang ada di depannya yang tidak diketahui identitasnya (kabur)," kata Joko saat dikonfirmasi.

Akibat insiden tersebut, sang kernet Muhamad Riko meninggal dunia. Sementara sopir Muhamad Pudin mengalami luka ringan.

Keduanya telah dievakuasi ke RS Abdul Radjak untuk mendapatkan penanganan medis.