Kecelakaan Maut Ketua Ormas di Siak yang Tewaskan Pelajar Berakhir Damai

jpnn.com - Kasus kecelakaan maut yang melibatkan Ketua organisasi masyarakat (ormas) di Jalan Raya Km 10 Perawang, Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, berakhir damai.

Insiden yang menewaskan seorang pelajar ini akhirnya diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif atau Restorative Justice (RJ).

Penyelesaian perkara tersebut telah mendapat pengesahan dari Pengadilan Negeri (PN) Siak melalui Penetapan Nomor 27/Pen.RJ/2026/PN Siak.

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“Kami telah melaksanakan gelar perkara khusus pada 9 November 2026 untuk membahas penerapan mekanisme keadilan restoratif terhadap kasus kecelakaan lalu lintas tersebut,” kata Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar Rabu (11/11).

Kecelakaan beruntun itu melibatkan satu unit mobil Toyota Land Cruiser BM 151 AK dengan tiga sepeda motor, masing-masing Honda Vario BM 5471 SAE, Honda Beat BM 2925 ZAT, dan Honda Beat BM 3820 SI.

Berdasarkan hasil penanganan perkara, penyelesaian melalui RJ dilakukan setelah adanya kesepakatan para pihak serta pemenuhan kewajiban pemulihan terhadap korban.

Pemenuhan tersebut meliputi pemberian maaf dari pihak korban dan/atau keluarga, penggantian seluruh biaya perawatan medis, serta pembayaran ganti rugi atas kerugian materiil maupun kerugian lainnya.

PN Siak juga telah mengabulkan permohonan penyidik dan menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor SP.Tap.Henti.Sidik/225.b/XI/TUK.7.2.3./2026 tertanggal 9 November 2026 sah.