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Kecelakaan Maut Tewaskan 3 Orang di Jakbar, Begini Kronologinya

Kecelakaan Maut Tewaskan 3 Orang di Jakbar, Begini Kronologinya
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Tangkapan layar kecelakaan beruntun yang mengakibatkan tiga orang tewas dan empat orang luka-luka di Jalan Kembang Kerep, Kembangan, Jakarta Barat, Sabtu (5/9/2026) sore. ANTARA/Risky Syukur.

jpnn.com, JAKARTA - Kecelakaan beruntun menewaskan tiga orang dan empat korban luka-luka di Jalan Kembang Kerep, Kembangan, Jakarta Barat (Jakbar), Sabtu sore.

Polisi menjelaskan kronologi kecelakaan.

"Peristiwa kecelakaan beruntun ini bermula saat minibus BYD berpelat B 2703 BNA yang dikemudikan Karsono melaju dari arah selatan menuju utara," kata Kepala Unit Penegakan Hukum (Kanit Gakkum) Satlantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko Siswanto saat dikonfirmasi, Sabtu.

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Sesampainya di dekat turunan Jembatan Kembang Kerep, kendaraan tersebut menabrak minibus Kijang Innova bernomor polisi B 1277 UIH yang dikemudikan oleh Hadi Wibawa.

Joko menjelaskan benturan dari belakang itu menyebabkan Kijang Innova terdorong ke depan dan menghantam Toyota Fortuner bernomor polisi L 1021 BAD.

"Akibat ditabrak dari belakang, mobil Toyota Fortuner tersebut kehilangan kendali hingga oleng ke kanan," ujar Joko.

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Bagian samping kiri badan mobil Fortuner itu kemudian menghantam sepeda motor Honda Vario B 4915 BCD yang dikendarai oleh Andi Prasetyo dan melintas di sisi kirinya.

"Dampak dari tabrakan berantai itu merenggut tiga nyawa yang merupakan satu keluarga pengendara sepeda motor," ungkap Joko.

Kecelakaan beruntun menewaskan tiga orang dan empat korban luka-luka di Kembangan, Jakarta Barat (Jakbar).

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