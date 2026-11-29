jpnn.com, MALANG - Kecelakaan maut yang melibatkan mobil dinas kepolisian dan sepeda motor terjadi di Jalan Raya Bulurejo, Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, pada Sabtu (28/11/2026) dini hari pukul 01.30 WIB. Insiden tersebut menewaskan satu orang korban bernama Sugiarto.

Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Jules Abraham Abast di Mapolresta Malang Kota, Kota Malang, Minggu, mengatakan, tempat kejadian perkara (TKP) terletak di Jalan Raya Bulurejo, Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, pada Sabtu (28/11) pada pukul 01.30 WIB.

"Akibat kecelakaan tersebut, saat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah dr Saiful Anwar (RSSA) Kota Malang, saudara Sugiarto meninggal dunia," kata Jules.

Ia menyampaikan, kendaraan dinas terlibat dalam peristiwa kecelakaan merupakan milik Polres Malang dan dikemudikan oleh oknum anggota berinisial RAA.

Sedangkan, sepeda motor tersebut dikendarai oleh warga Revagio yang saat itu membonceng korban dan satu rekannya bernama Revan Ardi.

Peristiwa kecelakaan itu menyebabkan Revan dan Sugiarto mengalami luka.

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Saat itu, aparat kepolisian di daerah setempat langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP, memeriksa enam saksi, mengumpulkan rekaman CCTV sebagai bukti elektronik, hingga meminta hasil visum korban kepada pihak RSSA sebagai bagian penyidikan.

Dua kendaraan, yakni kendaraan dinas Polres Malang dengan nomor polisi X 5073-34 dan sepeda motor bernomor polisi N 3071 EFC telah diamankan.