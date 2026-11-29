jpnn.com - Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) menjelaskan kronologi kecelakaan mobil dinas polisi dan sepeda motor yang menewaskan seorang warga bernama Sugiarto di daerah Pakis, Kabupaten Malang.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast menjelaskan tempat kejadian perkara (TKP) terletak di Jalan Raya Bulurejo, Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, pada Sabtu (28/11) pada pukul 01.30 WIB.

"Akibat kecelakaan tersebut, saat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah dr Saiful Anwar (RSSA) Kota Malang, saudara Sugiarto meninggal dunia," kata Jules, di Malang, Minggu (29/11/2026).

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Perwira menengah Polri itu mengatakan kendaraan dinas terlibat dalam peristiwa kecelakaan merupakan milik Polres Malang dan dikemudikan oleh oknum anggota berinisial RAA.

Sementara, sepeda motor tersebut dikendarai oleh warga Revagio yang saat itu membonceng korban Sugiarto dan satu rekannya bernama Revan Ardi.

Peristiwa kecelakaan itu menyebabkan Revan dan Sugiarto mengalami luka.

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Saat itu, aparat kepolisian di daerah setempat langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP, memeriksa enam saksi, mengumpulkan rekaman CCTV sebagai bukti elektronik, hingga meminta hasil visum korban kepada pihak RSSA sebagai bagian penyidikan.

Dua kendaraan, yakni kendaraan dinas Polres Malang dengan nomor polisi X 5073-34 dan sepeda motor bernomor polisi N 3071 EFC telah diamankan.