Kecelakaan Pesawat di Peru, 13 Tewas
Minggu, 02 Agustus 2026 – 09:57 WIB
jpnn.com - MOSKOW - Kecelakaan pesawat wisata terjadi di Peru.
Sebanyak 13 orang tewas dalam kecelakaan pesawat wisata kecil di atas kompleks arkeologi geoglyph Nazca di Peru selatan, sebagaimana dilaporkan penyiar TVPeru.
Sebelas korban di antaranya ialah turis asing.
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Mereka terdiri dari tujuh warga negara Italia, dua warga Jerman dan dua warga Spanyol.
Sementara itu, dua korban lainnya ialah kru pesawat yang juga merupakan warga Peru, menurut laporan radio RPP.
Menurut laporan itu, penyebab kecelakaan masih belum diketahui.
Awak pesawat sempat membunyikan alarm sebelum kontak dengan pesawat terputus.
Pesawat kemudian jatuh dan terbakar.
13 orang tewas dalam kecelakaan pesawat di Peru. Sebelas di antaranya merupakan turis asing.
Sumber ANTARA
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