menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Kecelakaan Truk dan Hiace di Tol Ngawi, Seluruh Korban Terima Jaminan

Kecelakaan Truk dan Hiace di Tol Ngawi, Seluruh Korban Terima Jaminan

Kecelakaan Truk dan Hiace di Tol Ngawi, Seluruh Korban Terima Jaminan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Korban kecelakaan Toyota Hiace dengan truk tronton di Tol Ngawi dipastikan menerima jaminan. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, NGAWI - Jasa Raharja bergerak cepat dalam penanganan korban kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Toyota Hiace dan truk
tronton di Jalan Tol Ngawi–Kertosono KM 616 Jalur A, Desa Bajulan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Minggu (18/10).

Musibah yang terjadi sekitar pukul 08.30 WIB tersebut mengakibatkan empat orang meninggal dunia dan lima orang mengalami luka-luka.

Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan tersebut dan menegaskan komitmen perusahaan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh korban sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga:

“Kami terus berkoordinasi dengan kepolisian, rumah sakit, dan para pemangku kepentingan terkait agar proses penanganan korban dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Kepala Jasa Raharja Cabang Madiun Donny Irvanny juga telah melakukan koordinasi dengan Polres Madiun terkait penerbitan laporan polisi serta berkoordinasi dengan pihak rumah sakit untuk mendukung kelancaran penanganan korban.

Jasa Raharja juga telah menerbitkan surat jaminan penanganan medis korban luka-luka.

Baca Juga:

Koordinasi juga dilakukan terkait pelimpahan penanganan santunan bagi korban meninggal dunia kepada Kantor Pelayanan Jasa Raharja (KPJR) Sleman dan Kantor Pelayanan Jasa Raharja (KPJR) Bantul sesuai domisili
korban.

Petugas Jasa Raharja Kanwil DIY langsung memastikan keabsahan ahli waris korban meninggal dunia atas nama Novandika. Ahli waris korban telah diverifikasi atas nama Sugeng, sebagai ayah korban, warga Desa Banyuraden, Gamping, Sleman.

Seluruh korban dalam insiden kecelakaan mobil Hiace dengan truk tronton di Tol Ngawi dipastikan menerima jaminan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co