Kecelakaan Truk dan Hiace di Tol Ngawi, Seluruh Korban Terima Jaminan

jpnn.com, NGAWI - Jasa Raharja bergerak cepat dalam penanganan korban kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Toyota Hiace dan truk

tronton di Jalan Tol Ngawi–Kertosono KM 616 Jalur A, Desa Bajulan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Minggu (18/10).

Musibah yang terjadi sekitar pukul 08.30 WIB tersebut mengakibatkan empat orang meninggal dunia dan lima orang mengalami luka-luka.

Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan tersebut dan menegaskan komitmen perusahaan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh korban sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami terus berkoordinasi dengan kepolisian, rumah sakit, dan para pemangku kepentingan terkait agar proses penanganan korban dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Kepala Jasa Raharja Cabang Madiun Donny Irvanny juga telah melakukan koordinasi dengan Polres Madiun terkait penerbitan laporan polisi serta berkoordinasi dengan pihak rumah sakit untuk mendukung kelancaran penanganan korban.

Jasa Raharja juga telah menerbitkan surat jaminan penanganan medis korban luka-luka.

Koordinasi juga dilakukan terkait pelimpahan penanganan santunan bagi korban meninggal dunia kepada Kantor Pelayanan Jasa Raharja (KPJR) Sleman dan Kantor Pelayanan Jasa Raharja (KPJR) Bantul sesuai domisili

korban.

Petugas Jasa Raharja Kanwil DIY langsung memastikan keabsahan ahli waris korban meninggal dunia atas nama Novandika. Ahli waris korban telah diverifikasi atas nama Sugeng, sebagai ayah korban, warga Desa Banyuraden, Gamping, Sleman.