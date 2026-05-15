Kecelakaan Truk vs Motor di Jombang, 3 Remaja Meninggal Dunia

jpnn.com - JOMBANG - Kecelakaan lalu lintas terjadi antara sepeda motor dengan truk di simpang empat Jalan Raya Mastrip, Desa Kepuhkembeng, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Jumat (15/5) dini hari. Kecelakaan maut itu mengakibatkan tiga remaja meninggal dunia. Dua korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Adapun satu korban meninggal dunia saat perjalanan ke rumah sakit. Saat ini, aparat Kepolisian Resor Jombang tengah menangani kasus kecelakaan lalu lintas tersebut.

Kepala Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Polres Jombang Ipda Siswanto mengatakan kecelakaan itu terjadi berawal dari tiga remaja yang awalnya naik sepeda motor melaju di simpang empat Jalan Raya Mastrip.

"Saat itu sepeda motor melaju dari arah selatan ke utara dan truk melaju dari arah barat ke timur dan di lokasi terjadi kecelakaan tersebut," katanya di Jombang, Jumat (15/5).

Kecelakaan yang terjadi pada Jumat dini hari itu menyebabkan tiga remaja yang naik sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi S 6717 ODG meninggal dunia.

Korban ialah RA (15), warga Desa Gondanglegi, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Dua penumpangnya ialah ZA (15) warga Desa Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, dan VA (15) warga Desa Sidomukti, Kecamatan Kepuhbaru, Kabupaten Bojonegoro.

Ketiganya diketahui sempat terpental setelah kendaraannya terlibat kecelakaan dengan truk Mitsubishi Fuso nopol B-9559 tersebut.

"Untuk korbannya terpental di sisi utara, sebelah timur di tempat ojek-ojek. Kondisinya meninggal dunia. Korbannya tiga, dua meninggal dunia di lokasi kejadian dan satunya meninggal saat perjalanan ke rumah sakit," paparnya.

Pihaknya juga secara sigap menerjunkan tim untuk mengevakuasi para korban tersebut. Para korban dibawa ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. Adapun sepeda motor yang dikemudikan juga sudah dievakuasi ke lokasi barang bukti Polres Jombang.