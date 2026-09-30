Kecelakaan Tunggal di Jaksel, Pengendara Sepeda Motor Tewas

jpnn.com - JAKARTA -- Seorang pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Jenderal MT Haryono, tepatnya di depan Gedung KAO, Pancoran, Jakarta Selatan (Jaksel), Rabu (30/9). Kecelakaan itu mengakibatkan pengendara sepeda motor berinisial VJ (19) itu tewas di lokasi kejadian.

Selain menyebabkan korban jiwa, kecelakaan itu juga mengakibatkan sepeda motor Honda Vario bernomor polisi B 3441 SRP yang dikendarai korban mengalami kerusakan pada bodi dan sayap bagian kiri.

Kasi Laka Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Kharisma Arbita Bangsa mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 06.40 WIB saat korban melaju dari arah timur menuju ke barat.

"Sesampainya di depan Gedung KAO, pengendara diduga hilang kendali kemudian oleng ke kiri menabrak pembatas jalan dan terjatuh," kata Kharisma dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (30/9).

Korban mengalami luka berat pada bagian kepala dan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat peristiwa tersebut. Kharisma menambahkan bahwa jenazah korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

"Petugas mendatangi tempat kejadian perkara dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk menjalani visum," tutur Kharisma.

Dia mengungkapkan pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan keterangan saksi di lokasi, serta mengamankan barang bukti kendaraan beserta surat-suratnya untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. (antara/jpnn)