Kecelakaan Tunggal di Jaksel, Pengendara Sepeda Motor Tewas
jpnn.com - JAKARTA -- Seorang pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Jenderal MT Haryono, tepatnya di depan Gedung KAO, Pancoran, Jakarta Selatan (Jaksel), Rabu (30/9). Kecelakaan itu mengakibatkan pengendara sepeda motor berinisial VJ (19) itu tewas di lokasi kejadian.
Selain menyebabkan korban jiwa, kecelakaan itu juga mengakibatkan sepeda motor Honda Vario bernomor polisi B 3441 SRP yang dikendarai korban mengalami kerusakan pada bodi dan sayap bagian kiri.
Kasi Laka Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Kharisma Arbita Bangsa mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 06.40 WIB saat korban melaju dari arah timur menuju ke barat.
"Sesampainya di depan Gedung KAO, pengendara diduga hilang kendali kemudian oleng ke kiri menabrak pembatas jalan dan terjatuh," kata Kharisma dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (30/9).
Korban mengalami luka berat pada bagian kepala dan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat peristiwa tersebut. Kharisma menambahkan bahwa jenazah korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.
"Petugas mendatangi tempat kejadian perkara dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk menjalani visum," tutur Kharisma.
Dia mengungkapkan pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan keterangan saksi di lokasi, serta mengamankan barang bukti kendaraan beserta surat-suratnya untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. (antara/jpnn)
Kecelakaan tunggal di Jakarta Selatan, seorang pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian.
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Polisi Kantongi Identitas Pelajar SMP yang Ditemukan Tewas di Kali Jaktim
- Pemilik Palm Boko Laporkan Sentul City ke Polda Jabar
- Operasi Sikat I Musi 2026, Polsek Lawang Kidul Ungkap Curanmor di Tanjung Enim
- Wali Kota Farhan Minta Polisi Tangkap Pencuri Kotak Traffic Light di Bandung
- Diduga Dipicu Dendam Lama, Pria di Bandung Tega Habisi Nyawa Ibu Tiri
- Remaja Tewas Diduga Tertembak Polisi di Makassar, 5 Anggota Polsek Tallo Diperiksa Propam