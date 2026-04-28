Kecelakan Kereta di Bekasi, Komisi V Minta Penuntasan Masalah Perlintasan Sebidang

jpnn.com, JAKARTA - Menyikapi kasus kecelakaan kereta di Bekasi pada Senin (27/4), Ketua Komisi V Lasarus mendesak pemerintah segera menuntaskan persoalan perlintasan sebidang.

Legislator fraksi PDI Perjuangan itu menilai perlintasan sebidang sering kali menjadi penyebab terjadinya kecelakaan kereta api.

"Kami minta ke pemerintah untuk segera menyelesaikan darurat perlintasan sebidang di Indonesia," kata Lasarus melalui keterangan resmi, Selasa (28/4).

Menurutnya, Komisi V DPR sudah bertahun-tahun meminta ke KAI menyelesaikan jalur perlintasan sebidang.

Akan tetapi, masalah tersebut diduga tidak kunjung tertangani.

"Coba dicek data sampai saat ini ada ribuan perlintasan sebidang di Indonesia yang tidak tertangani,” ujarnya.

Lasarus menuturkan kecelakaan kereta bakal terus terjadi andai masalah darurat perlintasan sebidang tidak diselesaikan.

Menurut legislator Dapil II Kalimantan Barat (Kalbar), jalur kereta api seharusnya bebas dan steril dari segala hambatan.