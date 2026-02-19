Kecewa dengan Kinerja Wasit Majed Mohammed, Persib Bandung Bersurat ke AFC
jpnn.com - Persib Bandung memastikan akan melayangkan surat protes kepada AFC terkait kinerja wasit yang memimpin pertandingan melawan Ratchaburi FC pada babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2).
Sejumlah keputusan wasit Majed Mohammed Alshamrani dinilai merugikan Persib.
Maung Bandung pada akhirnya harus tersingkir dari kompetisi Asia setelah kalah agregat 1-3 dari Ratchaburi.
Pelatih Persib Bojan Hodak menegaskan timnya akan melayangkan surat protes kepada AFC atas kinerja wasit.
Meski tak mengubah hasil akhir, Hodak menilai keputusan wasit asal Arab Saudi itu tidak bisa dibiarkan begitu saja karena menyangkut kualitas kepemimpinan pertandingan di level Asia.
Pada laga tersebut, striker Persib Uilliam Barros harus meninggalkan lapangan lebih cepat setelah diganjar kartu merah di penghujung babak pertama.
Barros dianggap melakukan tekel keras terhadap pemain Ratchaburi, Jonathan Khemdee.
"Mengenai kartu merah, saya tidak bisa bicara apa pun, tetapi ada daftar panjang hal (yang) perlu dibahas, bukan hanya kartu merah," kata Hodak seusai pertandingan, Rabu (18/2/2026) malam.
Persib Bandung berencana mengirim surat kepada AFC terkait kepemimpinan wasit yang memimpin jalannya pertandingan melawan Ratchaburi FC, malam tadi.
