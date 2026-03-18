Kecewa Jalur Talent Scouting UI Bermasalah, Komisi X Desak Rektor Buat Investigasi

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani bersuara keras menyikapi munculnya polemik pengumuman penerimaan mahasiswa baru jalur Talent Scouting Universitas Indonesia (UI) yang menuai protes publik.

"Sangat mengecewakan dan merugikan calon mahasiswa," kata Lalu melalui layanan pesan, Rabu (18/3).

Polemik penerimaan mahasiswa baru jalur Talent Scouting UI menyeruak setelah muncul pengumuman hasil seleksi pada Selasa (17/3).

Terjadi perubahan dalam waktu singkat pihak yang lolos seleksi. Semula ada calon mahasiswa dinyatakan lolos menjadi tidak diterima secar tiba-tiba.

Lalu menyebut perubahan hasil dalam waktu singkat tidak boleh dianggap sepele dan dipandang akibat kesalahan kecil.

"Banyak dari mereka sudah menerima ucapan selamat karena dinyatakan lolos, tetapi kemudian statusnya berubah. Hal ini tidak bisa dianggap sebagai kesalahan kecil,” ujar legislator fraksi PKB itu.

Lalu mengaku tidak bisa menerima alasan kesalahan teknis yang membuat terjadinya perubahan singkat mahasiswa lolos seleksi.

Menurutnya, proses pengumuman sebelumnya berjalan lancar dan dapat diakses publik, sehingga perubahan mendadak menimbulkan tanda tanya besar terkait profesionalitas penyelenggaraan seleksi.