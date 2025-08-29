Kecewa Melihat Ulah Pemerintahan Saat Ini, Rachel Vennya: Terkhianati Pilihan Saya Sendiri
jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Rachel Vennya turut angkat bicara dan menyampaikan kekecewaannya terkait insiden pelindasan seorang pengemudi ojek online (Ojol) oleh anggota Brimob saat aksi demonstrasi di Jakarta pada Kamis (28/8).
Pernyataan tersebut disampaikan Rachel Vennya melalui akun media sosial pribadinya pada Jumat (29/8).
Melalui unggahan di platform Instagramnya, Rachel Vennya membagikan sebuah potret bertuliskan kalimat provokatif, "Who Do You Call When The Police Murders?" yang mengisyaratkan pertanyaan tentang siapa yang dapat dipercaya ketika aparat penegak hukum melakukan tindakan kekerasan.
Dalam keterangan unggahan tersebut, Rachel secara blak-blakan mengaku sangat malu dan kecewa.
Mantan istri Okin tersebut merasa terkhianati oleh pilihannya sendiri dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu.
Melihat rentetan peristiwa dan berbagai ulah pemerintah yang belakangan ini mengundang kemarahan masyarakat, Rachel Vennya mengaku sangat menyesal pernah secara terbuka mendukung dan memilih kepemimpinan yang saat ini berkuasa.
"Saya merasa malu, mak, kecewa dan terkhianati pilihan saya sendiri," begitu Rachel menulis keterangan unggahannya.
Rachel pun tak segan untuk menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada publik atas pilihannya di masa lalu.
Kecewa melihat banyaknya ulah pemerintahan yang didukungnya pada masa pemilu, Rachel Vennya merasa terkhianati.
