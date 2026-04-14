Kecewa Pinkan Mambo Mengamen di Jalanan, Michelle Ashley: Mami Itu Diva

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Michelle Ashley mengungkap kekecewaannya terhadap ibunya, Pinkan Mambo.

Dia mengkritik Pinkan Mambo yang belakangan aktif mengamen di pinggir jalan sambil live streaming.

Michelle Ashley yakin Pinkan Mambo sebagai penyanyi bisa mencari uang dengan cara yang lain.

"Mami itu diva,” kata Michelle Ashley saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Perempuan berusia 20 tahun itu percaya bahwa Pinkan Mambo masih bisa eksis menjadi penyanyi besar.

Oleh sebab itu, Michelle Ashley menyebut Pinkan Mambo sebaiknya tidak mengamen di pinggir jalan, tetapi konser di panggung.

"Seharusnya mami konser," tegasnya.

Michelle Ashley kembali mengungkap kekesalan terhadap kelakuan istri Arya Khan itu belakangan ini.