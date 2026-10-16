Kecewa Sanksi Etik AKBP Roby, Pelapor Buka Opsi Tempuh Jalur Pidana
jpnn.com, JAKARTA - Pelapor kasus AKBP Roby Heri Saputra menilai sanksi etik yang dijatuhkan terlalu ringan dan mempertimbangkan langkah hukum pidana.
Kuasa hukum pelapor, Albert Sinay dari Kantor Celebes Legal Center, mengatakan pihaknya menyoroti putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat tersebut.
AKBP Roby dijatuhi sanksi demosi selama dua tahun, penempatan khusus selama 30 hari, dan pembinaan rohani.
Menurut pihak pelapor, putusan tersebut lebih ringan daripada tuntutan yang diajukan dalam sidang etik.
Meski keberatan, pihak pelapor tidak dapat mengajukan banding karena mekanisme tersebut tidak diatur dalam peraturan Polri terkait.
“Putusan etik tersebut kami nilai terlalu ringan jika dibandingkan dengan tuntutan,” kata Albert kepada JPNN.com, Jumat (16/10).
Terkait kemungkinan menempuh jalur pidana, Albert menyebut langkah tersebut masih dalam pertimbangan.
“Untuk laporan pidana, masih kami pertimbangkan,” jelasnya.
Pelapor kasus AKBP Roby Heri Saputra menilai sanksi etik yang dijatuhkan terlalu ringan dan mempertimbangkan langkah hukum pidana.
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