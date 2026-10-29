Kedahsyatan Pemain Persib Nomor Punggung 99 Jadi Buah Bibir
jpnn.com - BANDUNG - Pelatih Melbourne Victory FC Giovanni Savarese mengakui kualitas Persib Bandung, terutama ketajaman striker Balsa Sekulic yang menjadi pembeda dalam laga matchday ke-3 AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu (28/10) malam.
Persib menang 2-0. Balsa Sekulic mencetak brace, yakni pada menit 47 dan 67.
Meski timnya telah berjuang maksimal dan datang dengan target meraih kemenangan, Savarese mengakui Persib lebih efektif saat memanfaatkan peluang.
Dia juga mengakui kedahsyatan Balsa pada pertandingan tersebut.
"Pemain nomor 99 mereka (Balsa Sekulic) memiliki tiga peluang dan mencetak dua gol," kata Savarese.
Dia menilai bahwa pertandingan berjalan seimbang dan menghibur para suporter.
"Semua orang yang datang ke stadion sepertinya senang, kedua tim mampu menyuguhkan pertandingan yang bagus," ujarnya.
Juru taktik asal Venezuela itu menambahkan bahwa timnya telah mengerahkan kemampuan terbaik yang dimiliki.
Pelatih Melbourne Victory FC Giovanni Savarese mengakui Persib lebih efektif saat memanfaatkan peluang.
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