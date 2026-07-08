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Kedai Kopi Koperasi Merah Putih Karanganyar Bidik Pasar Gen Z

Kedai Kopi Koperasi Merah Putih Karanganyar Bidik Pasar Gen Z
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Kopi Desa Merah Putih (KADEMPE) didirikan di lingkungan sekretariat koperasi kelurahan, tepat di samping Kantor Kelurahan Cangakan, Kabupaten Karanganyar. Foto: dok sumber

jpnn.com, KARANGANYAR - Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Cangakan, Kabupaten Karanganyar, memang belum memiliki gerai resmi.

Meski begitu, kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat para pengurus untuk memulai lini bisnis mereka dengan mendirikan usaha kedai kopi.

Usaha yang diberi nama Kopi Desa Merah Putih (KADEMPE) ini didirikan di lingkungan sekretariat koperasi, tepat di samping Kantor Kelurahan Cangakan.

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Kedai baru ini menyajikan berbagai varian kopi populer yang digemari masyarakat, mulai dari americano, kopi susu, kopi desa, hingga kopi merah putih latte.

Ketua KKMP Cangakan Sigit Danang Jaya menyampaikan bahwa seluruh anggaran modal untuk memulai unit usaha kedai kopi ini murni bersumber dari hasil swadaya mandiri para pendiri koperasi.

Diketahui, terdapat 75 orang yang menjadi perintis berdirinya koperasi tingkat kelurahan tersebut.

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Menurut Sigit, keputusan memilih bisnis kopi didasari oleh tren pasar saat ini.

Kopi merupakan salah satu minuman yang sangat digemari oleh semua kalangan masyarakat, baik generasi muda maupun tua.

Ketua KKMP Cangakan Sigit Danang Jaya menyampaikan bahwa seluruh anggaran modal untuk memulai unit usaha kedai kopi ini murni bersumber dari hasil swadaya

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