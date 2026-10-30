KedaiKOPI Merilis Hasil Survei Terbaru: 81,5 Persen Pemuda Bangga Menjadi WNI

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Riset Lembaga Survei KedaiKOPI Ashma Nur Afifah mengatakan sebanyak 81,5 persen pemuda Indonesia mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia (WNI), meskipun 75,2 persen di antaranya menyatakan ingin bekerja di luar negeri.

Hal itu terungkap dalam survei yang dirilis oleh Lembaga Survei KedaiKOPI, di Jakarta, Jumat (30/10).

"Tingkat kebanggaan tersebut menunjukkan identitas nasional masih memiliki tempat kuat di kalangan generasi muda," ujar Ashma Nur Afifah.

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Dalam survei yang dipaparkan pada diskusi Menakar Arah Pemuda: Tantangan Ekonomi, Pekerjaan, dan Preferensi Politik Menuju 2029 itu, rata-rata tingkat kebanggaan responden terhadap identitas sebagai WNI mencapai 7,51 dari skala 10. Sebanyak 28,7 persen bahkan memberikan nilai tertinggi.

"Jadi memang sebenarnya secara nasionalisme, identitas sebagai Indonesia, di kalangan pemuda itu masih baik. Mereka tidak malu dan cukup bangga punya identitas Indonesia itu sendiri," kata Ashma.

Survei tersebut juga menemukan 71,3 persen responden menganggap nilai-nilai Sumpah Pemuda, yakni satu tanah air, satu bangsa, dan bahasa persatuan, masih relevan untuk menghadapi tantangan kehidupan pada era digital.

Di sisi lain, keinginan bekerja di luar negeri terutama didorong pertimbangan ekonomi. Sebanyak 78,2 persen responden yang ingin bekerja di luar negeri menyebut peluang memperoleh penghasilan lebih tinggi sebagai alasan utama.

Temuan tersebut menunjukkan keinginan mencari pengalaman kerja di luar negeri tidak selalu berkaitan dengan keinginan meninggalkan Indonesia. Sebanyak 61,6 persen responden tercatat bangga menjadi WNI sekaligus ingin bekerja di luar negeri.