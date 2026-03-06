Kedubes Azerbaijan, OIC Youth Indonesia dan Muhammadiyah Gelar Ramadan Iftar Gathering

jpnn.com, JAKARTA - Kedutaan Besar Republik Azerbaijan di Jakarta bersama OIC Youth Indonesia dan Lembaga Dakwah Komunitas (LDK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar Ramadan Iftar Gathering.

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai momentum mempererat hubungan persahabatan sekaligus memperkuat nilai toleransi dan harmoni di dunia Islam.

Acara yang mengusung tema “Strengthening Connectivity and Values-Based Smart Power for Tolerance and Harmony in the Islamic World” ini diselenggarakan pada Kamis (5/3/2026) di Aula PP Muhammadiyah, Jakarta.

Baca Juga: Ketum PP Muhammadiyah Menilai Perubahan Struktur Polri Rawan Timbulkan Masalah Baru

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia H.E. Ramil Rzayev, Presiden OIC Youth Indonesia Astrid Nadya Rizqita, Ketua LDK PP Muhammadiyah Muchamad Arifin, serta Dewan Pembina OIC Youth Indonesia Beni Pramula.

Turut hadir pula sejumlah tokoh diplomasi dan masyarakat, di antaranya Prof Husnan Bey Fanani yang pernah menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Azerbaijan periode 2016–2020 serta Bunyan Saptomo yang pernah menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Bulgaria dan Albania.

Dalam sambutannya, Presiden OIC Youth Indonesia Astrid Nadya Rizqita menekankan bahwa Ramadan bukan sekadar bulan menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga momentum refleksi untuk memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan harmoni.

“Ramadan sering dipahami sebagai bulan puasa. Namun pada hakikatnya, Ramadan adalah bulan Al-Qur’an, bulan kejernihan, penyelarasan kembali, dan refleksi. Puasa bukan sekadar menahan diri dari makan dan minum, tetapi sebuah disiplin yang membantu kita kembali fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam kehidupan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa tema kegiatan tersebut mencerminkan keyakinan bahwa harmoni di dunia Islam perlu terus diperkuat melalui interaksi dan kerja sama lintas komunitas.