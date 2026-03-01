Kedubes Iran: Serangan Biadab AS-Israel Menewaskan Ali Khamenei

jpnn.com - Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Iran Ayatollah Sayyid Ali Khamenei tewas dalam serangan yang dilancarkan Amerika Serikat (AS)-Israel pada Sabtu (28/2).

Hal demikian seperti disampaikan keterangan pers Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta dalam keterangan pers, Minggu (1/3).

Kedubes Iran menyatakan Khamenei tewas dalam serangan AS-Israel ke lokasi sipil, termasuk sekolah serta menargetkan warga yang sedang berpuasa.

"Dengan sangat disesalkan, dalam serangan biadab tersebut, Yang Mulia Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Iran, mencapai kesyahidan di kantor beliau," demikian pernyataan resmi mereka, Minggu.

Kedubes Iran menyatakan serangan rudal AS-Israel juga merusak sekolah di wilayah Minab yang mengakibatkan 200 anak tewas.

"Dalam serangan brutal tersebut, sebuah sekolah dasar di Kabupaten Minab hancur total dan hampir 200 anak perempuan tak berdosa mencapai kesyahidan," lanjut pernyataan mereka.

Kedubes Iran menyatakan AS-Israel mengeklaim membantu rakyat ketika menyerang negara beribu kota Teheran.

"Kini terlihat bagaimana mereka membantu rakyat Iran, dengan serangan rudal terhadap perempuan dan anak-anak tak berdosa di sekolah dasar, klub olahraga, rumah-rumah penduduk, dan lainnya, terlebih lagi di bulan suci Ramadan," demikian pernyataan mereka.