Keep It Moving, Teriakan SATCF Tentang Ketidakadilan

jpnn.com, JAKARTA - Band punk rock asal Malang, SATCF kembali menyuguhkan lagu terbaru yang berjudul KIM (Keep It Moving).

Single penuh energi tersebut menandai sebuah chapter baru dalam perjalanan musik SATCF, sekaligus menjadi penghubung antara sound khas di masa lalu dengan vibrasi musik kekinian.

KIM (Keep It Moving) merupakan lagu yang menggabungkan dinamika melodic hardcore dengan flow rap yang agresif.

Lirik lagu mengandung keresahan dan semangat perubahan, menyampaikan pesan tentang ketekunan, perjuangan, serta kritik sosial terhadap ketidakadilan.

Mengenai inspirasi di balik aransemen musik, SATCF mengolah sound punk rock, hardcore dan rap yang diusung sejak lama dengan sentuhan lebih modern.

"Sound di KIM sebenarnya adalah fondasi dari identitas kami. Kami sudah menjelajahi teritori seperti ini sejak album self-titled tahun 2011, yang kami lakukan sekarang adalah menginterpretasikan kembali energi itu dengan palet musik yang lebih modern," ungkap Adit, vokalis SATCF.

Setelah melepas KIM, SATCF ternyata juga telah mempersiapkan serangkaian single baru dan dua di antaranya berbahasa Indonesia.

Walaupun semangat untuk menangkap energi global, namun akar SATCF sebagai orang Indonesia tidak terlupakan.