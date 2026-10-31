Kegagalan Persebaya Itu Membuat Tavares Harus Minta Maaf

jpnn.com - SURABAYA - Persebaya bisa dibilang membuang peluang emas meraih kemenangan pada pekan ke-8 Super League.

Menjamu tim juru kunci, Persijap Jepara, di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat (30/10) malam WIB, Persebaya harus puas dengan hasil imbang setelah tertinggal lebih dahulu.

Meski tampil dominan dan terus menekan hingga pengujung laga, Green Force hanya bermain imbang 1-1.

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Hasil tersebut meninggalkan kekecewaan mendalam bagi Pelatih Bernardo Tavares.

Persebaya lebih dulu tertinggal setelah gawang yang dikawal Reza Arya dibobol Persijap pada menit ke-55. Ketika pertandingan tampak akan berakhir dengan kekalahan, Risto Mitrevski muncul sebagai penyelamat lewat gol pada menit ke-90+1.

Gol tersebut setidaknya menghindarkan Bajol Ijo dari kehilangan poin di kandang sendiri.

Namun, satu poin tetap jauh dari target yang diharapkan. Hasil ini juga menghentikan momentum kemenangan Persebaya setelah sebelumnya sukses menaklukkan Madura United dengan skor 3-1.

Coach Tavares mengungkap kekecewaannya.