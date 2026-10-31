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Kegagalan Persebaya Itu Membuat Tavares Harus Minta Maaf

Kegagalan Persebaya Itu Membuat Tavares Harus Minta Maaf
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Juru taktik Persebaya Surabaya Bernardo Tavares. Foto: persebaya

jpnn.com - SURABAYA - Persebaya bisa dibilang membuang peluang emas meraih kemenangan pada pekan ke-8 Super League.

Menjamu tim juru kunci, Persijap Jepara, di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat (30/10) malam WIB, Persebaya harus puas dengan hasil imbang setelah tertinggal lebih dahulu.

Meski tampil dominan dan terus menekan hingga pengujung laga, Green Force hanya bermain imbang 1-1.

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Hasil tersebut meninggalkan kekecewaan mendalam bagi Pelatih Bernardo Tavares.

Persebaya lebih dulu tertinggal setelah gawang yang dikawal Reza Arya dibobol Persijap pada menit ke-55. Ketika pertandingan tampak akan berakhir dengan kekalahan, Risto Mitrevski muncul sebagai penyelamat lewat gol pada menit ke-90+1.

Gol tersebut setidaknya menghindarkan Bajol Ijo dari kehilangan poin di kandang sendiri.

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Namun, satu poin tetap jauh dari target yang diharapkan. Hasil ini juga menghentikan momentum kemenangan Persebaya setelah sebelumnya sukses menaklukkan Madura United dengan skor 3-1.

Coach Tavares mengungkap kekecewaannya.

Persebaya lebih dulu tertinggal setelah gawang yang dikawal Reza Arya dibobol Persijap pada menit ke-55.

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