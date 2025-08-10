Kegagalan Rumah Tangga Bikin Kimberly Ryder Trauma Sampai Trust Issue
jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Aktris Kimberly Ryder tidak menampik kegagalan dalam rumah tangganya membuatnya trauma.
Hal itu juga membuat perempuan 32 tahun tersebut mengubah cara pandanganya agar tidak lagi terjebak dalam hubungan toksik.
"Trauma sih trauma ya, kalau cewek digituin sama cowok pasti jadi trauma ya, jadi jauh lebih pemilih, trust issue banget," ujar Kimberly Ryder di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, baru baru ini.
"Tetapi kami jadinya lebih belajar lah," sambungnya.
Dia pun tidak mau terlalu terburu-buru mencari pasangan hidup baru.
Pemain film Mangkujiwo 2 itu memilih menyerahkan urusan jodoh kepada Tuhan.
"Nyari banget pengganti baru sih enggak ya, aku sih go with the flow saja. Tergantung yang dikasih Allah ya," ucap Kimberly Ryder.
Aktris berdarah Inggris - Indonesia itu tengah fokus dengan anak-anaknya.
Aktris Kimberly Ryder tak menampik kegagalannya dalam rumah tangganya membuatnya trauma.
