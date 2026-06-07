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Kegemilangan Ersandrina Devega Bikin Timnas Voli Putri Indonesia Sukses Gebuk Iran

Kegemilangan Ersandrina Devega Bikin Timnas Voli Putri Indonesia Sukses Gebuk Iran
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Pevoli Ersandrina Devega saat berlaga pada ajang AVC Cup 2026 melawan Iran, Sabtu (6/6) di Candon City Arena, Ilocos Sur. Foto: Facebook/ity Mayor Eric D. Singson

jpnn.com, JAKARTA - Timnas voli putri Indonesia mengawali AVC Cup 2026 dengan kemenangan melawan Iran.

Berlaga di Candon City Arena, Ilocos Sur, Sabtu (6/6) skuad asuhan Marcos Sugiyama itu menang dengan skor 3-1 (25-15, 21-25, 25-21, 25-22).

Pada laga itu, Ersandrina Devega menjadi bintang kemenangan seusai mengoleksi 20 angka.

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Pemain Timnas voli putri Indonesia lainnya yang gemilang yakni Medi Yoku dengan tambahan 17 angka.

Chelsa Berliana Nurtomo dan  Arsela Nuari Puranam masing-masing menutup dengan 14 angka dan 13 poin.

Manajer Timnas voli putri Indonesia, Luciana Taroreh mengapresiasi perjuangan Tisya Amallya Putri cum suis.

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Dengan bermain lebih lepas Srikandi Merah Putih mampu mengatasi perlawanan tim asuhan Lee Do Hee dalam tempo 1 jam 57 menit.

“Pada laga ini para pemain bermain agresif dan konsisten. Variasi serangan juga berjalan dengan baik sehingga tidak mengandalkan satu pemain untuk mencetak angka,” ujar wanita yang akrab disapa Uci tersebut.

Timnas voli putri Indonesia raih kemenangan perdana pada AVC Cup 2026 melawan Iran, Sabtu (6/6)

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