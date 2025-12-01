menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Kegiatan The Wonder of Harmony Beri Dampak Signifikan untuk UMKM

Kegiatan The Wonder of Harmony Beri Dampak Signifikan untuk UMKM

Kegiatan The Wonder of Harmony Beri Dampak Signifikan untuk UMKM
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sholawat Kebangsaan dan Walk For Harmony menjadi bagian dari rangkaian kegiatan The Wonder of Harmony. Foto: dok Kemenag

jpnn.com, JAKARTA - Sholawat Kebangsaan dan Walk For Harmony yang digelar Ditjen Bimas Islam Kemenag diikuti hingga 52.500 peserta.

Giat ini memberi dampak ekonomi signifikan bagi UMKM di kawasan Masjid Al-Akbar Surabaya.

Pedagang makanan, minuman, hingga pengemudi transportasi daring mencatat kenaikan transaksi.

Baca Juga:

Salah satu pelaku food truck, bahkan meraih omzet Rp2 juta. Kehadiran peserta dari berbagai daerah juga memberi efek berantai pada jasa parkir dan pedagang kaki lima.

Kepala Kantor Kemenag Kota Surabaya, Muhammad Muslim, membenarkan adanya lonjakan ekonomi pada kegiatan tersebut. Menurutnya, keramaian sejak pagi langsung berdampak pada penjualan para pedagang.

“Yang namanya orang kumpul banyak itu dampaknya pasti positif. Di sepanjang jalur itu, jualan laris semua. Secara ekonomi sangat berdampak pada usaha kecil. Peserta banyak yang belum sarapan, jadi camilan dan minuman langsung habis,” ujar Muslim di Surabaya, Minggu (30/11)

Baca Juga:

Dia menambahkan tingginya minat masyarakat juga dipengaruhi hadiah besar dari panitia.

Banyak warga datang bersama keluarga dan komunitas, sehingga suasana makin hidup dan peluang transaksi pedagang meningkat.

Kegiatan ini dimulai dengan Sholawat Kebangsaan pada 28 November 2025 yang menghadirkan 25.000 jemaah.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI