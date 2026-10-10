Kehabisan BBM dan Hanyut Semalaman, Nelayan di Seram Bagian Timur Ditemukan Selamat

jpnn.com, SERAM BAGIAN TIMUR - Seorang nelayan di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, yang sempat dilaporkan hilang kontak saat melaut, akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat.

Korban berhasil dievakuasi setelah terombang-ambing di lautan selama semalaman akibat perahu motor (longboat) yang digunakannya kehabisan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Nelayan bernama Hasan Fesanlau (46) tersebut ditemukan dan ditolong oleh warga Desa Banggoy Pancuran, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur.

Koordinator Unit Siaga SAR (USS) Bula, Sukri Patty, menjelaskan bahwa Hasan diketahui mulai melaut seorang diri sejak Rabu (7/10/2026). Namun, korban tidak kunjung kembali ke daratan hingga akhirnya dilaporkan hilang kontak oleh pihak keluarga.

"Sempat dilaporkan hilang kontak saat melaut, seorang nelayan atas nama Hasan Fesanlau berhasil ditemukan selamat di sekitar Perairan Seram Bagian Timur setelah ditolong warga," kata dia.

Hasan melaut seorang diri sejak Rabu (7/10) dan baru ditemukan pada Kamis (8/10) setelah hanyut semalaman bersama longboat yang digunakannya.

"Usai kami terima informasi tersebut dari Ny. Tati Suparsi sekitar pukul 14.10 WIT, satu tim Rescuer USS Bula dikerahkan menggunakan RIB 03 menuju lokasi kejadian dengan jarak kurang lebih 3 mil laut pada arah timur laut," ujar Sukri.

Tim SAR kemudian melakukan pencarian. Namun, sekitar pukul 17.30 WIT, tim menerima informasi bahwa Hasan telah ditemukan warga dan dievakuasi ke Desa Banggoy Pancuran untuk mendapatkan pertolongan.