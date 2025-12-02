Kehadiran Prabowo ke Wilayah Terdampak Banjir Sumatra Hapus Isu Miring 'Anak Tiri'
jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) menyambut positif langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang mendatangi wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatra.
Ketua Umum PP HIMMAH Abdul Razak Nasution menilai kedatangan Prabowo sebagai tanda pemerintah serius menanggulangi permasalahan rakyat.
"Ini bukti keseriusan Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mengatasi masalah dan memberikan solusi terbaik kepada masyarakat," kata Razak kepada awak media dikutip Selasa (2/12).
Dia juga mengatakan kehadiran Prabowo ke lokasi terdampak banjir menjawab isu miring bahwa Sumatra tak diperhatikan pemerintahan.
"Kehadiran Bapak Presiden Prabowo menjawab isu-isu miring yang beredar di media sosial mengenai istilah anak tiri," ujar Razak.
Dia mengajak seluruh elemen masyarakat tetap fokus memberikan bantuan ke para korban, baik berupa materi atau imateriel.
"Kita tidak perlu saling menyalahkan, karena ini adalah tugas kita bersama untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan," ujar Razak.
Pria kelahiran Sumatera Utara (Sumut) itu merasa optimis pemerintahan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka bisa memulihkan wilayah terdampak banjir dan longsor.
PP HIMMAH menilai kehadiran Presiden Prabowo ke lokasi terdampak banjir menjawab isu miring soal Sumatra tak diperhatikan.
