Kehadiran Seskab Teddy di Bazar Rakyat Bisa Jadi Penghubung Komunikasi Presiden dan Masyarakat

jpnn.com - Kehadiran Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat Bazar Rakyat di Monas menuai apresiasi dan respons positif dari masyarakat luas.

Kegiatan tersebut dinilai tidak hanya menghadirkan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan rakyat.

Menurut pemerhati sosial Agus Widjajanto, langkah Seskab Teddy turun langsung ke lapangan merupakan pendekatan yang tepat dalam membangun komunikasi publik yang lebih efektif dan humanis.

"Bazar Rakyat ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi ruang interaksi langsung antara pemerintah dan masyarakat. Respons positif yang muncul menunjukkan bahwa kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan," ujar Agus, Selasa (31/3/2026).

Dia menilai sosok Teddy yang menjabat seskab memiliki posisi strategis sebagai penghubung komunikasi antara Presiden Prabowo Subianto dengan masyarakat. Peran tersebut semakin penting di tengah kebutuhan publik akan informasi yang transparan dan mudah dipahami.

"Dalam konteks ini, kehadiran Teddy sangat tepat. Dia tidak hanya mewakili pemerintah secara struktural, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi Presiden Prabowo dengan rakyat secara langsung," tuturnya.

Agus juga menyoroti bahwa kegiatan seperti Bazar Rakyat mampu menciptakan kedekatan emosional antara pemerintah dan masyarakat.

Interaksi langsung di lapangan dinilai efektif dalam membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai beberapa pihak ada tersumbatnya komunikasi hingga terjadi kesalah pahaman atas program pemerintah, dan hal ini jawaban atas kritik tersebut .