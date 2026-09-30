Kehadiran Terang AI Dorong Akses Pendidikan Digital Meningkat di Wilayah 3T

jpnn.com, JAKARTA - Terang AI terus mewujudkan komitmennya untuk memperkuat ekosistem talenta digital Indonesia serta memperkenalkan pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) dalam edukasi di Indonesia.

Terang AI pun hadir sebagai mitra kolaborator Kementerian Ekonomi Kreatif dalam ajang PIDI Digital Talent Expo 2026 yang berlangsung pada 24-26 September 2026 di Assembly Hall, Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta.

Co-Founder & CEO Terang AI Muhamad Fahriza Novriansyah menyampaikan pada ajang tersebut pihaknya menghadirkan booth yang memperkenalkan berbagai solusi dan program pembelajaran berbasis AI yang dikembangkan untuk membantu masyarakat meningkatkan kompetensi digital.

Fahriza menjelaskan melalui platform dan berbagai program kolaboratif Terang AI saat ini telah menjangkau puluhan ribu pengguna di seluruh Indonesia.

“Kami terus memperluas akses terhadap pembelajaran digital di berbagai daerah di Indonesia terutama di wilayah 3T,” ungkap Fahriza, Rabu (30/9).

Salah satu momen penting dalam keikutsertaan Terang AI di PIDI Digital Talent Expo 2026 adalah kunjungan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Irene Umar, dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo, ke booth Terang AI.

Menurut Fahriza, dalam kesempatan tersebut, Terang AI memperkenalkan visi perusahaan dalam mengembangkan talenta digital Indonesia, pemanfaatan AI dalam pembelajaran, serta berbagai program untuk memperluas akses pendidikan digital.

“Kami percaya talenta Indonesia memiliki potensi untuk tidak hanya bersaing di tingkat nasional, tetapi juga berkembang menjadi talenta global," ujar Fahriza.