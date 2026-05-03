Kehebohan Hari Pertama Hammersonic 2026 di NICE PIK2, Ribuan Penonton Nikmati Venue Spektakuler

jpnn.com, JAKARTA - Hari pertama Hammersonic Festival 2026 di Nusantara Internasional Convention Exhibition (NICE) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), Tangerang, Sabtu (2/5) berlangsung meriah.

Sejak siang, ribuan penggemar musik keras memadati area festival di pusat konvensi terbesar di Indonesia itu.

Para Hammerhead (sebutan untuk penonton Hammersonic) berdatangan dengan busana serbahitam, atribut band favorit, hingga energi besar untuk merayakan satu dekade Hammersonic.

Gelaran Hammersonic tahun ini terasa spesial karena berlangsung di NICE PIK2, venue baru yang menawarkan skala besar, area luas, dan tata panggung megah.

Suasana festival makin terasa hidup dengan bentangan LED panjang, tata suara bertenaga, dan alur penonton yang dibuat lebih leluasa.

Pada hari pertama, sejumlah band nasional dan internasional tampil bergantian di beberapa panggung. Deretan penampil itu, antara lain, Cloath, Sekumpulan Orang Gila, Crystal Lake, Eyehategod, Of Mice & Men, Counterparts, Dreamer, Lich King, Speed, Memphis May Fire, Jinjer, Straight Answer, Pee Wee Gaskins, Burgerkill, Strangers, Obscura, hingga Parkway Drive.

Salah satu penonton, Darren Siregar, mengaku puas dengan atmosfer hari pertama Hammersonic 2026. Metalhead asal Bandung itu menyebut NICE PIK2 memberi pengalaman berbeda dibanding venue festival musik keras yang pernah didatangi.

“Begitu masuk area, kelihatan banget skalanya besar, panggungnya megah, suaranya tebal, dan crowd-nya solid. Buat saya, ini pengalaman konser metal yang rapi, tetapi tetap liar energinya,” ungkap Darren.