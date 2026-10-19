Kehebohan Hwang Min Hyun Gelar Fan Meeting 3 Hari di Seoul, Tiket Ludes
jpnn.com, KOREA SELATAN - Penyanyi sekaligus aktor Korea Selatan Hwang Min Hyun sukses menggelar fan meeting selama tiga hari di Seoul, Korea Selatan.
Acara bertajuk Hwang Min Hyun Fan Meeting [Dowonkyung] - Seoul itu berlangsung pada 16 hingga 18 Oktober 2026.
Seluruh tiket untuk tiga hari acara terjual habis melalui penjualan khusus anggota klub penggemar.
Dilansir dari Allkpop, Senin (19/10), Hwang Min Hyun menghibur para penggemar dengan membawakan sejumlah lagu, mulai dari menyanyikan lagu-lagu terbarunya hingga mengikuti tantangan menari yang populer di kalangan penggemar K-pop.
Dia membuka penampilannya dengan lagu Know You Better dari single digital terbarunya, OUR, yang dirilis pada 7 Oktober 2026.
Mantan anggota NU'EST dan Wanna One itu juga membawakan lagu OUR dan Hotline. Selain itu, dia menyanyikan lagu solonya, seperti Truth dan Universe, serta Sudden Shower yang menjadi soundtrack drama Korea Lovely Runner.
Tidak hanya bernyanyi, Hwang Min Hyun juga mengikuti tantangan menari dengan lagu-lagu populer.
Dia menampilkan tarian dari lagu RED RED milik CORTIS, It's Me dari ILLIT, dan BAD dari ATEEZ. Selanjutnya membawakan sejumlah lagu secara akapela atau tanpa iringan musik.
Penyanyi sekaligus aktor Korea Selatan Hwang Min Hyun sukses menggelar fan meeting selama tiga hari di Seoul, Korea Selatan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Sapa Penggemar di Indonesia, Gong Yoo Bakal Gelar Fan Meeting Perdana di Jakarta
- Gong Yoo Akan Gelar Fan Meeting di Jakarta, Cek Harga Tiketnya
- Bonnadol Siap Sapa Penggemar Indonesia di Fan Meeting Jakarta 2025
- Lee Min Ho Akhirnya Kembali Temui Penggemar di Indonesia
- Dion Putra Bakal Pandu Acara Showcase dan Fan Meeting BamBam Got7
- Wi Ha Jun Siap Fan Meeting di Jakarta, Ada Kesempatan dapat Tanda Tangan Langsung