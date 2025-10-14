menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Keinginan Luhut Ditolak Mentah-mentah Menkeu Purbaya

Keinginan Luhut Ditolak Mentah-mentah Menkeu Purbaya

Keinginan Luhut Ditolak Mentah-mentah Menkeu Purbaya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, tidak akan mengeluarkan duit dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk pembangunan family office di Bali.

Adapun pembangunan family office diusulkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan

"Anggaran nggak akan saya alihkan ke sana," kata Purbaya dikutip Selasa (14/10).

Baca Juga:

Purbaya juga mengaku telah mendengar soal rencana pembangunan family office yang diusulkan oleh Luhut Binsar. Karena itu dia akan membiarkan DEN menjalankan wewenangnya dalam pembangunan family office.

Purbaya pun tidak melakukan intervensi apa pun dalam rencana tersebut, termasuk memberikan masukan.

"Saya belum terlalu mengerti konsepnya walaupun Pak Ketua DEN sering bicara. Tapi, saya belum pernah lihat konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab," tambahnya.

Baca Juga:

Purbaya mengaku untuk APBN ini akan ia disalurkan dengan tepat, baik tepat waktu dan tepat sasaran. Dia pun bakal mengusahakan agar tidak ada kebocoran anggaran.

"Kalau mau (buat family office), saya doakan," tutur Purbaya.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, tidak akan mengeluarkan duit dari APBN untuk pembangunan family office Di Bali

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI