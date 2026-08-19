Keinginan Ruben Onsu di Tengah Proses Mediasi dengan Sarwendah

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu kembali menjalani mediasi kedua terkait hak asuh anak dengan mantan istrinya, Sarwendah.

Sebelum memasuki ruang mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (19/8), dia sempat ditanya mengenai syarat untuk bisa bertemu dengan anak-anaknya.

Namun, Ruben Onsu memilih belum membahas persoalan tersebut. Dia ingin melihat terlebih dahulu bagaimana hasil mediasi yang sedang dijalaninya.

“Nanti saja deh. Ini kan baru mediasi. Nanti kita lihat dulu,” kata Ruben Onsu.

Di tengah persoalan tersebut, presenter itu juga baru merayakan ulang tahun ke-43 pada 15 Agustus 2026 lalu.

Memasuki usia baru, Ruben Onsu ingin meninggalkan berbagai hal kurang baik yang terjadi di usia sebelumnya dan menjadi pribadi yang lebih baik.

“Di usia 43 tahun sekarang ingin menjadi orang lebih baik lagi,” tuturnya.

Ruben Onsu mengaku ketiga anaknya juga telah memberikan ucapan selamat ulang tahun.