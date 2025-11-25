Kejadian di Cirebon, Cowok Minta Putus Gegara si Cewek Sering Begitu, Ada Teriakan

jpnn.com - CIREBON - Polres Cirebon Kota sedang menangani kasus penemuan perempuan yang tak lagi bernyawa di kamar indekos, di Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Senin (24/11) malam.

Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar mengatakan pihaknya melakukan serangkaian penanganan di lokasi kejadian, setelah menerima laporan masyarakat terkait peristiwa tersebut.

“Telah ditemukan perempuan dalam keadaan meninggal dunia dengan kondisi gantung diri di dalam kamar mandi indekos,” kata Pak Eko di Cirebon, Selasa (25/11).

Dia menjelaskan peristiwa itu diketahui sekitar pukul 23.00 WIB pada salah satu kamar indekos di Jalan Sriwijaya, Desa Kedawung, Cirebon.

Identitas perempuan tersebut diketahui berinisial VSN (34), warga Kota Bandung.

Menurut dia, hasil pemeriksaan awal di lokasi mengindikasikan dugaan sementara bahwa korban mengakhiri hidupnya.

Namun, penyelidikan tetap dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan penyebab kematian.

Eko menjelaskan salah seorang saksi, MF (21), yang merupakan kekasih korban, mengatakan bahwa korban masih dalam keadaan hidup pada Senin pagi, yakni pada saat saksi tersebut meninggalkan kamar tempat mereka tinggal untuk bekerja.