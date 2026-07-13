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Kejadian di Jerman Membuat Marc Marquez Naik Peringkat di Klasemen MotoGP 2026

Kejadian di Jerman Membuat Marc Marquez Naik Peringkat di Klasemen MotoGP 2026
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Marc Marquez. Foto: resources.motogp.pulselive

jpnn.com - SAXONY - Hasil MotoGP Jerman 2026 yang berlangsung di Sachsenring akhir pekan kemarin, menjadikan Marc Marquez menyandang peringkat ketiga klasemen MotoGP 2026 saat ini.

Pada dua balapan di Sachsenring; yakni sprint dan grand prix, Marc selalu finis pertama.

Marc Marquez memperoleh tambahan maksimal 37 poin dari kemenangan pada sprint dan balapan utama GP Jerman. Hasil tersebut membuatnya melewati Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio dalam klasemen.

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Itu membuat pembalap Ducati Lenovo itu mengoleksi 190 poin dan hanya tertinggal 18 poin dari pemuncak klasemen Jorge Martin yang mengumpulkan 208 poin.

Sementara itu, Ai Ogura menempati posisi kedua dengan 194 poin setelah finis sebagai runner-up di Sachsenring, sedangkan Marco Bezzecchi turun ke urutan keempat dengan 186 poin.

Di Giannantonio kini berada di posisi kelima dengan 184 poin setelah gagal finis pada balapan utama akibat terjatuh di Tikungan 10.

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Martin tetap mempertahankan puncak klasemen setelah finis kelima. Namun, keunggulannya kini hanya 14 poin atas Ogura dan 18 poin atas Marquez.

Raul Fernandez berada di peringkat keenam dengan 159 poin, diikuti Pedro Acosta dengan 148 poin dan Francesco Bagnaia dengan 143 poin.

Marc Marquez menyandang peringkat ketiga klasemen MotoGP 2026, untuk sementara ya.

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