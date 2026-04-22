Kejadian di Ruang Ganti Ikut Menentukan Skor PSIM Vs Persija

jpnn.com - GIANYAR - Pelatih PSIM Yogyakarta Jean Paul Van Gastel mengapresiasi kerja keras para pemainnya menahan serangan Persija Jakarta pada pekan ke-29 Super League.

PSIM vs Persija di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Rabu (22/4) sore WIB berakhir imbang 1-1.

“Saya senang kami bisa mendapatkan satu poin melawan Persija Jakarta. Mereka adalah tim besar yang bersaing memperebutkan gelar juara. Saya juga lega bisa mengakhiri tren negatif kami sebelumnya," tutur Gastel seperti dipetik dari halaman klub.

Pelatih asal Belanda tersebut menyoroti jalannya laga saat kubu tamu terus memberikan tekanan tinggi.

Dia pun menilai bahwa hasil akhir merupakan capaian paling realistis bagi tim asuhannya.

“Mengingat skor akhir 1-1, saya rasa itu adalah hasil maksimal bisa kami raih dalam pertandingan ini. Penting bagi kami untuk mengamankan poin tersebut. Persija bermain dengan baik, dan kami lebih banyak dituntut untuk bertahan,” katanya.