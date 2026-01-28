Kejadian Dramatis Sebelum Semifinal Australian Open 2026
jpnn.com - MELBOURNE - Ajang grand slam Australian Open 2026 tiba di semifinal.
Untuk nomor tunggal putra; Carlos Alcaraz (Spanyol/ranking 1) vs Alexander Zverev (Jerman/3) dan Jannik Sinner (Italia/2) vs Novak Djokovic (Serbia/4).
Pada sektor putri ada laga Aryna Sabalenka (Belarusia/1) vs Elina Svitolina (Ukraina/12) dan Elena Rybakina (Kazakhstan/5) vs Jessica Pegula (Amerika Serikat/6).
Semifinal tunggal putri digelar pada Kamis (29/1), sedangkan perebutan tempat di final tunggal putra digelar pada Jumat (30/1).
Sebelum fokus pada semifinal, perhatian publik penggila tenis tertuju pada perempat final yang mempertemukan Novak Djokovic versus Lorenzo Musetti (Italia), Rabu (28/1) siang.
Djokovic melaju ke semifinal secara dramatis, lantaran Lorenzo Musetti terpaksa mundur.
Musetti mundur saat unggul dua set 6-4, 6-3 dan sedang tertinggal 1-3.
"Saya tidak tahu harus berkata apa selain saya merasa sangat kasihan kepadanya dan dia adalah pemain yang jauh lebih baik," kata Djokovic dikutip dari ATP.
Australian Open 2026 tiba di semifinal. Siapa saja kontestan di dua nomor bergengsi?
