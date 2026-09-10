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Kejadian Mistis Saat Syuting Film Lingsir Wengi: Motel Malioboro, Bau Darah Hingga Kesurupan

Kejadian Mistis Saat Syuting Film Lingsir Wengi: Motel Malioboro, Bau Darah Hingga Kesurupan
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Konferensi pers film Lingsir Wengi: Motel Malioboro di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (10/9). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Ochi Rosdiana membintangi film horor berjudul Lingsir Wengi: Motel Malioboro.

Dia mengaku merasakan pengalaman mistis saat menjalani proses syuting film tersebut.

Salah satu kejadian mistis yang paling membekas yakni ketika asistennya mengalami kesurupan saat tengah berada di lokasi syuting.

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Kejadian itu bermula ketika Ochi Rosdiana sempat mencium bau darah di salah satu ruangan yang digunakan sebagai basecamp.

"Aku hairdryer rambut. Karena di situ bau darah, aku kayak geser keluar. Pindah ke ruangan lain," kata Ochi Rosdiana konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (10/9).

Setelah selesai mengeringkan rambut, Ochi Rosdiana mendapat pesan dari aktor Alif Rivelino yang saat itu berada di ruangan.

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Kepada Ochi, Alif mengaku juga mencium bau darah yang sama. Ketika dia kembali ke basecamp tersebut, bau tersebut masih tercium.

Adapun kejadian tersebut berlangsung saat memasuki waktu maghrib.

Aktris Ochi Rosdiana membintangi film horor berjudul Lingsir Wengi: Motel Malioboro.

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