Kejagung Didorong Jerat Korporasi Terlibat Korupsi MBG dan Miskinkan Pelaku Pakai TPPU

jpnn.com, JAKARTA - Penanganan kasus dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuntut langkah tegas Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga ke akar persoalan.

Kejagung didorong untuk tidak ragu menetapkan korporasi sebagai subjek hukum pidana serta menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) demi memiskinkan para pelaku dan menyelamatkan keuangan negara.

Pengamat hukum dari Universitas Tarumanagara Hery Firmansyah menilai dalam skema kejahatan ekonomi berdampak luas dengan nilai kerugian yang tidak sedikit, penindakan hukum tidak boleh hanya berhenti pada individu di lapangan, melainkan harus menyasar korporasi yang bertindak sebagai penerima manfaat (beneficial owner).

"Dalam suatu sistem, apalagi nilai kejahatannya tak sedikit, tentu penerapan terhadap korporasi yang bertindak selaku beneficial owner atau penerima manfaat dalam tindak pidana ekonomi perlu sekali untuk menyelesaikan sampai ke akar persoalan, yaitu produsennya. Dengan ditetapkannya korporasi sebagai subjek hukum dalam KUHP baru semakin memperkuat dalil tersebut," ujar Hery saat dihubungi.

Hery membeberkan bahwa para pelaku kejahatan dipastikan akan berusaha keras menyembunyikan dan mengaburkan harta hasil korupsi.

Oleh karena itu, penggunaan pasal TPPU serta penelusuran aset (asset tracing) menjadi instrumen krusial agar proses perampasan aset kejahatan berjalan maksimal.

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"Perlu juga tracing aset kejahatan dalam upaya penyitaan barang yang berkaitan dengan tindak pidana, yang kita tahu akan diusahakan disembunyikan oleh pelaku kejahatan. Maka penerapan pasal TPPU perlu dipertimbangkan agar eksekusi terhadap kejahatan sejenis dapat berjalan secara baik," jelasnya.

Lebih lanjut, Hery menekankan pentingnya kecermatan penyidik Kejagung dalam mengonstruksikan perbuatan pidana dan memperkuat alat bukti.