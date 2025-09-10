Kejagung Diminta Dalami Hubungan Nadiem dengan Investasi Google

jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum pidana Hibnu Nugroho mengatakan Kejaksaan Agung (Kejagung) bisa mengembangkan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook, dengan tersangka mantan menteri di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nadiem Makarim.

Hal ini disampaikan Hibnu menanggapi langkah Kejagung yang akan mendalami ada tidaknya keterkaitan investasi Google di Gojek dengan proyek pengadaan laptop chromebook.

Nadiem adalah sosok pendiri Gojek. Adapun Chromebook adalah laptop dengan sistem operasi Chrome OS buatan Google.

Hibnu mengatakan jika memang benar ada investasi Google, maka kemungkinan sudah ada perencanaan sebelumnya.

“Sehingga niat sebelum menjadi menteri dan setelah menjadi menteri ada hubungan kausal. Hubungan ini yang harus dikembangkan oleh penyidik Kejagung,” ungkap Hibnu.

Hal yang dikembangkan ini, lanjut Hibnu, terkait kemungkinan permufakatan-permufakatan sebelum menjadi menteri di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Ini yang akan mejadikan indikasi kuat bahwa pengadaan laptop chromebook di Kemendikbudristek memang bermasalah.

“Bukan pada saat menjadi menteri, tapi sebelumnya. Pertanyaannya kan sebelum itu (pengadaan laptop chromebook) mungkin sudah terindikasi akan dijadikan menteri. Nah siapa itu yang menjanjikan?” papar Hibnu.