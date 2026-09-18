menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Kejagung Kawal Proyek Jalan IKN Senilai Rp 3,986 Triliun

Kejagung Kawal Proyek Jalan IKN Senilai Rp 3,986 Triliun

Kejagung Kawal Proyek Jalan IKN Senilai Rp 3,986 Triliun
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
KIPP Nusantara. (ANTARA/ HO- Humas OIKN)

jpnn.com - Tim Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pengawalan pembangunan strategis terhadap tiga paket pekerjaan infrastruktur jalan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun anggaran 2026–2027 senilai sekitar Rp 3,986 triliun.

Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan (UKHK) Otorita IKN Agung Dodit Muliawan di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur menyebut pengamanan itu merupakan kelanjutan pendampingan Kejagung terhadap pembangunan IKN.

"Kejagung melakukan pendampingan tiga paket pekerjaan infrastruktur jalan ibu kota baru Indonesia 2026–2027 senilai sekitar Rp 3,986 triliun," kata dia, Jumat (18/9/2026).

Baca Juga:

Tiga paket pekerjaan itu meliputi jalan Kompleks Yudikatif, jalan Kompleks Legislatif, serta jalan Kawasan Pendukung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A.

Sejak 2025, Kejagung telah melakukan pendampingan terhadap pembangunan IKN, termasuk tujuh paket proyek peningkatan jalan KIPP 1B–1C Paket A sampai G senilai sekitar Rp 3,355 triliun.

Tujuh paket pekerjaan tahun anggaran 2025 tersebut telah rampung 100 persen dan diserahterimakan kepada Otorita IKN.

Baca Juga:

Agung mengatakan pembangunan jalan, gedung, taman, dan infrastruktur lainnya di IKN bukan sekadar pekerjaan fisik, melainkan bagian dari pembangunan ibu kota baru Indonesia.

Otorita IKN berharap pengamanan pembangunan strategis tersebut dapat memperkuat tata kelola, memberikan kepastian pelaksanaan proyek, serta menjaga komitmen bersama dalam menuntaskan pembangunan IKN.

Kejagung mengawal proyek jalan di Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun anggaran 2026–2027 senilai sekitar Rp 3,986 triliun.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI