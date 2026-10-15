Kejagung Lelang Batu Bara Sitaan Kasus Korupsi Samin Tan, Nilai Limit Rp263,08 Miliar

jpnn.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan RI mengumumkan melelang aset milik tersangka dugaan pidana korupsi penyimpangan pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) Samin Tan (ST).

Aset yang dilelang yang pelaksanaannya mengacu pada Surat Pengumuman Lelang Nomor: B-2822/BPA.2/BPApm.1/10/2026 dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palangka Raya itu berupa komoditas batu bara.

"Pelaksanaan lelang benda sitaan ini berlandaskan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Buntok Nomor: 43/Pid.B.Sita/2026/PN Bnt tanggal 30 April 2026," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna dalam keterangan resmi yang diterima JPNN.com, Kamis (15/10).

Adapun objek lelang yang ditawarkan berupa batu bara dengan estimasi jumlah kurang lebih 171.107 metrik ton (MT) yang berada di stockpile Jetty PT AC, serta batu bara di atas 15 kapal tongkang dengan estimasi masing-masing kurang lebih 4.400 MT.

"Seluruh objek terletak di area Jetty PT AC, Desa Damparan, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah," imbuh Anang.

Anang menyebut nilai limit yang ditetapkan untuk objek lelang ini adalah sebesar Rp263.080.879.000, dengan besaran uang jaminan penawaran lelang yang diwajibkan, yakni sebesar Rp130 miliar.

"Seluruh objek dilelang dalam satu lot," sebutnya.