Kejagung Serahkan Rp.13,25 Triliun, Pakar: Implementasi Pernyataan Prabowo
jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengatakan, pengembalian kerugian negara Rp 13,25 triliun oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) merupakan implikasi dari sikap tegas Presiden Prabowo untuk pemberantasan korupsi.
“Mungkin karena pak Prabowo mengatakan akan mengejar koruptor sampai ke Antartika,” kata Abdul Fickar.
Hal ini yang mendorong penegak hukum, termasuk Kejagung untuk bekerja secara maksimal.
Hal ini yang mendorong Kejagung yang dalam memproses hukum korupsi CPO tidak hanya mengejar pemidanaan pelaku tetapi juga pengembalian kerugian negara.
“Penegak hukum di bawah Presiden, baik kejaksaan maupun polisi bekerja keras dan terbuka. Itu bagus,” ungkapnya.
Mengenai penggunaan uang pengembalian kerugian negera tersebut, Abdul mengatakan, tidak bisa langsung digunakan.
Dijelaskannya, penggunaan uang tersebut tidak bisa sembarangan karena tetap harus masuk dalam APBN.
“Ini masuk kategori pendapatan negara nonpajak, sehingga dikeluarkannya pun tetap harus lewat rencana di APBN juga,” kata dia. (dil/jpnn)
Pengembalian kerugian negara Rp 13,25 triliun oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) merupakan implikasi dari sikap tegas Presiden Prabowo untuk pemberantasan korupsi
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Disambut Meriah, Pesawat Angkut Terbesar TNI AU A400M Tiba di Lanud Halim Perdanakusuma
- Pesawat Terbesar TNI Tiba di Halim, Bisa Angkut Truk Berkapasitas 80 Ton dan Ekskavator
- Langkah Projo Dukung Prabowo Dinilai Sah dan Terhormat dalam Politik Kebangsaan
- Ketum Projo Lagi, Budi Arie Singgung Agenda Politik Prabowo 2029
- Puji Presiden Korsel, Prabowo: Anak Muda Indonesia Tergila-Gila KPop
- Bakal Gabung Gerindra, Budi Arie Mengeklaim Atas Permintaan Prabowo