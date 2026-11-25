jpnn.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung menetapkan korporasi PT BSJ dan seorang berinisial AK sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025.

Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik menyita emas batangan seberat 37 kilogram hingga uang tunai.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna di Jakarta, Rabu, mengatakan penyidik menetapkan dua tersangka dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) tersebut, yakni korporasi PT BSJ dan sosok AK.

Dari penggeledahan di beberapa lokasi, penyidik menyita sejumlah aset, di antaranya emas batangan seberat 37,8 kilogram. Selanjutnya uang tunai dalam mata uang rupiah dan mata uang asing.

Anang memerinci uang rupiah yang disita senilai Rp55.824.713.000, sementara uang asing terdiri atas 855 dolar Singapura, 126.200 dolar Amerika Serikat, 69.000 poundsterling, dan 98.000 yen.

Aset lainnya yang disita adalah kendaraan roda empat merek Lexus dan Honda HR-V.

"Terkait aset-aset yang disita berasal dari korporasi yang diduga baik itu dari PT BSJ maupun dari PT-PT yang terafiliasi dengan PT BSJ dan Saudara AK," katanya.

Tidak hanya itu, Anang mengungkapkan bahwa penyidik juga menyita 4.000 dokumen serta sejumlah barang bukti elektronik.