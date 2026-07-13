Kejagung Ungkap Keberadaan Febrie Adriansyah Setelah Jadi Tersangka
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengungkap keberadaan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU.
"Terkait dengan inisial FA itu, yang jelas yang bersangkutan masih ada di Indonesia," kata dia menjawab pertanyaan awak media di kantor Kejagung, Jakarta, Senin (13/7).
Anang merasa yakin Febrie bakal kooperatif menjalani proses hukum dan tak bakal bepergian ke luar negeri.
"Tidak ke luar negeri, kooperatif, dan dalam pantauan penyidik," ujarnya.
Anang kemudian menerima pertanyaan soal kemungkinan Febrie pergi umrah setelah ditetapkan tersangka kasus korupsi dan TPPU.
"Enggak benar itu, enggak," jawab dia.
Anang mengatakan Febrie telah dicekal keimigrasian atas permintaan penyidik, sehingga tak bisa bepergian ke luar negeri.
"Ya, bagaimana mau umrah, sudah dicekal oleh penyidik juga. Kami pastikan ada di Indonesia, tidak di luar negeri, dan sudah dicekal, dan dalam pantauan penyidik juga, ya," kata dia.
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menyebut Febrie Adriansyah telah dicekal, sehingga tak bisa bepergian ke luar negeri.
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