Kejahatan Hasil Investasi Bodong Bakal Dimasukkan Objek di RUU Perampasan Aset

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menyebut kejahatan investasi bodong, asuransi ilegal, arisan bodong, koperasi bermasalah, hingga penipuan biro perjalanan ibadah haji dan umrah bakal diupayakan masuk dalam RUU Perampasan Aset.

Legislator fraksi Golkar itu menuturkan pengaturan perampasan aset memang perlu diperkuat agar pelaku tidak hanya menjalani hukuman pidana.

Sebab, kata Soedeson, pelaku kejahatan biasanya masih menikmati harta hasil kejahatan meski telah diputus bersalah.

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“Kami akan memasukkan kejahatan-kejahatan di bidang investasi, asuransi, arisan-arisan, dan koperasi bodong serta biro-biro perjalanan ibadah keagamaan, misalnya umrah haji yang bodong,” ujarnya dia kepada awak media, Jumat (30/10).

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset itu menyoroti penipuan perjalanan ibadah yang menyebabkan jemaah telantar, bahkan setelah tiba di Tanah Suci.

Menurut Soedeson, RUU Perampasan Aset bisa menjadi solusi demi pemulihan kerugian korban ketika pelaku dipidana.

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“Banyak itu yang investasi bodong dihukum memang, tetapi karena harta bendanya enggak bisa dirampas, ya, kan? Ya, sudah, dia menikmati harta benda penipuan itu,” kata dia.

Soedeson mengatakan pembahasan RUU Perampasan Aset tetap berjalan pada masa reses. Panja akan menerima berbagai masukan dari berbagai pihak.