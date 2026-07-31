menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Kejamnya Ayah di Bandung Barat Menganiaya Anak, Polisi Bergerak

Kejamnya Ayah di Bandung Barat Menganiaya Anak, Polisi Bergerak

Kejamnya Ayah di Bandung Barat Menganiaya Anak, Polisi Bergerak
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi stop kekerasan terhadap anak. FOTO: dok/JPNN.com.

jpnn.com - Seorang anak laki-laki menjadi korban penganiayaan oleh sejumlah pria dewasa di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat.

Dari rekaman video yang beredar di media sosial, terlihat korban yang memakai pakaian berwarna biru ditampar dan dijambak rambutnya. 

Korban juga terlihat berlumuran darah pada bagian sekitar hidung dan mulut.

Baca Juga:

Aksi pelaku dikecam oleh para pengguna media sosial. 

Kapolres Cimahi AKBP M. Faruk Rozi membenarkan adanya kejadian tersebut. 

Menurut dia, pelaku sudah ditangkap dan sedang dimintai keterangan oleh jajaran Polsek Sindangkerta. Pelaku merupakan ayah dari korban.

Baca Juga:

"Pelaku sudah diamankan di Mapolsek Sindangkerta ya," kata Faruk saat dikonfirmasi, Jumat (31/7/2026).

Namun demikian, belum disebut identitas dari pelaku yang telah ditangkap dan motif kasus itu.

Seorang anak laki-laki di Bandung Barat menjadi korban penganiayaan hingga tangan dan hidungnya berdarah. Polisi mengamankan pelaku.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI