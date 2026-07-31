Kejamnya Ayah di Bandung Barat Menganiaya Anak, Polisi Bergerak

jpnn.com - Seorang anak laki-laki menjadi korban penganiayaan oleh sejumlah pria dewasa di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat.

Dari rekaman video yang beredar di media sosial, terlihat korban yang memakai pakaian berwarna biru ditampar dan dijambak rambutnya.

Korban juga terlihat berlumuran darah pada bagian sekitar hidung dan mulut.

Aksi pelaku dikecam oleh para pengguna media sosial.

Kapolres Cimahi AKBP M. Faruk Rozi membenarkan adanya kejadian tersebut.

Menurut dia, pelaku sudah ditangkap dan sedang dimintai keterangan oleh jajaran Polsek Sindangkerta. Pelaku merupakan ayah dari korban.

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"Pelaku sudah diamankan di Mapolsek Sindangkerta ya," kata Faruk saat dikonfirmasi, Jumat (31/7/2026).

Namun demikian, belum disebut identitas dari pelaku yang telah ditangkap dan motif kasus itu.